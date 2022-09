Mask Singer 4 - le Cobra démasqué : "C'est vraiment du lourd", les internautes hallucinent devant l'identité de la star internationale

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Après avoir découvert les nouveaux costumes, les téléspectateurs de Mask Singer 4 ont pu voir la prestation de la première star internationale alias le Cobra. Après Itziar Ituño dans la saison 2 et Teri Hatcher et Seal dans la saison 3, la prod nous avait prévu du très lourd pour cette saison 4. Le Cobra a donc été démasqué lors du prime diffusé ce mardi 6 septembre 2022 et les internautes ont complètement halluciné face à l'identité de cette star.

Mask Singer 4 : David Hasselhoff se cachait sous le costume du Cobra

Les internautes en feu Une révélation qui a fait halluciner les téléspectateurs. Après la présence de Teri Hatcher en Coccinelle et de Seal en Cowboy, les internautes ont encore une fois été impressionnés par la présence de la star d'Alerte à Malibu et K 2000 dans l'émission de TF1. "David Hasselhoff dans Mask Singer France c'est quand même incroyable, là ils sont forts avec les stars internationales" ; "c'est exceptionnel de l'avoir dans cette émission une très grande surprise" ou bien "ça, c'est vraiment du lourd" peut-on lire sur Twitter.

David Hasselhoff dans mask singer France c'est quand mme incroyable, l ils sont fort avec les stars internationales #MaskSinger — Marine (@marineost) September 6, 2022

WOW DAVID HASSELHOFF l'acteur lgendaire dans Alerte A Malibu et K 2000 c'est exceptionnel de l'avoir dans cette mission une trs grande surprise #MaskSinger pic.twitter.com/t8DM2E2nvR — FabiShow (@fabien_fichaux) September 7, 2022

Wow a c'est vraiment du lourd



David Hasselhoff tait le cobra #MaskSinger pic.twitter.com/vxUo9mqkMb — Damien (@DamienDantonio) September 6, 2022

QUOI David Hasselhoff c'est juste incroyable, meilleur star international de mask singer !!! #MaskSinger pic.twitter.com/ZUgY7b1G7h — Rio Grango (@RioGrango) September 6, 2022

Bon ben excellente prise nouveau avec David Hasselhoff Depuis le fail avec l'actrice de la casa de papel, on peut dire qu'il y a eu un rel effort sur les stars internationales. #MaskSinger — Louis (@Louis_Brd) September 6, 2022

La star internationale se cachant sous le costume du cobra tait... David Hasselhoff ! Pas de la merde, encore une fois. #MaskSinger — Jonathan Tout TV (@JJBaies) September 6, 2022

Alors, TF1 pourra-t-elle encore nous surprendre et nous impressionner avec la 2ème star internationale qui fera une apparition un peu plus tard dans l'émission ? Réponse à venir. En attendant, vous pouvez toujours mener l'enquête sur les personnages encore en lice ! Pour rappel, plusieurs ont déjà été démasqués comme Yoann Riou en Génie, Frédéric Dieffenthal en Pain d'épices ou encore Marianne James en Bébé.