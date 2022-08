Mask Singer 4 : qui est le Chevalier ? Le jury et les internautes totalement paumés

Par Mathis Ferrut Journaliste people, télé, télé-réalité Passionné par le monde des médias depuis son plus jeune age, la télévision n’a aucun secret pour lui. Loft Story, Star Academy, Secret Story, les Ch’tis, les Marseillais… Il est une véritable encyclopédie de la télé-réalité. Il est aussi un fan de sport (particulièrement de football et du Paris Saint-Germain) et de musique. Il écoute de tout et ses playlists en surprennent plus d’un !

Après le Bébé, le Pain d'épices, la Souris, le Pharaon, l'Éléphant et le Dalmatien, Camille Combal a présenté six nouveaux costumes la Mariée, le Singe, le Chevalier, la Tortue, le Koala et le Génie, dans l'épisode 2 de Mask Singer 4. De nombreux indices ont été dévoilés et l'enquête avance. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Chevalier avec les théories du jury et des internautes et les pronostics.