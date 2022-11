"Je ne veux pas rester coincé", Daniel Radcliffe répond aux rumeurs sur son arrivée dans l'univers Marvel avec Wolverine

Après avoir incarné le sorcier le plus connu du cinéma pendant plus de dix ans avec son rôle d'Harry Potter dans la saga éponyme, Daniel Radcliffe n'a par la suite jamais cessé de nous surprendre au cours de sa carrière. On peut le découvrir en parcourant sa filmographie, le meilleur ami d'Emma Watson et Rupert Grint privilégie toujours des rôles qui l'amusent et le passionnent, même si les films en question ont moins de chance de cartonner au box-office et de lui obtenir des récompenses.

Ainsi, en l'espace de quelques années seulement, Daniel Radcliffe s'est notamment glissé dans la peau d'un cadavre qui pète (Swiss Army Man), d'un mec qui se réveille avec des cornes maléfiques sur la tête (Horns), d'un loser avec des flingues à la place des mains (Guns Akimbo) ou encore de méchants ridicules mais drôles (Insaisissables 2, Le Secret de la cité perdue). Et à en croire ses propos, il n'arrêtera pas de suivre cette ligne de conduite.

Daniel Radcliffe met fin aux rumeurs sur Wolverine

Alors que l'on pourra bientôt le retrouver dans la peau de Weird Al Yankovic, l'artiste le plus WTF de ces quarante dernières années dans le biopic Weird: The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe a confirmé qu'il n'avait toujours pas l'intention de surfer sur la hype des super-héros afin d'encaisser un chèque monumental et revenir au premier plan médiatique.

Interrogé par GQ sur la rumeur qui l'imagine en nouveau Wolverine au sein du MCU - une rumeur qui a pris une grosse ampleur en 2019 à la suite de l'une de ses blagues, le comédien a confirmé qu'il n'avait aucune envie de succéder à Hugh Jackman : "Ca n'est purement et simplement qu'une rumeur née d'interviews avec la presse. Parfois je dis quelque chose et puis à l'occasion ça va me saouler de répondre la même chose, donc je vais partir vers quelque chose de différent, ce qui va ensuite relancer à nouveau le sujet." Il l'a ensuite précisé avec humour, "Je devrais vraiment arrêter d'ouvrir ma bouche".

L'acteur n'est pas fait pour les franchises

Aussi, à la fois conscient que son profil est souvent cité par les fans pour incarner Wolverine en raison notamment de sa taille qui correspond à celle du mutant et lassé d'être toujours mêlé à ses discussions, Daniel Radcliffe a cette fois-ci préféré mettre un terme définitif à cette éventualité.

Si le comédien n'a rien contre le personnage, il ne s'imagine en revanche plus participer à un projet qui pourrait durer des années, là où il s'épanouit nettement plus aujourd'hui dans des films indépendants : "Je ne veux simplement pas me retrouver enfermé dans quelque chose que je ne suis pas certain d'aimer jusqu'au bout".

Oui, là où Hugh Jackman est le premier fan de Logan, Daniel Radcliffe n'est pas sûr de pouvoir lui porter un tel amour sur la durée.