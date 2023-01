"Je n'aimais pas qui j'étais" : juste avant de devenir Jake Sully et de rejoindre Avatar, Sam Worthington était SDF

Depuis le mercredi 15 décembre 2022, les Français ne cessent de se ruer dans les salles de cinéma pour découvrir Avatar 2: la voie de l'eau. Le film de James Cameron s'est hissé, en l'espace de seulement quinze jours, au rang de plus grand succès de l'année et vient de dépasser les 10 millions d'entrées.

Avatar, qui avait suscité des réactions improbables chez les jeunes acteurs de l'oeuvre face à l'une des stars du film, a continué d'être centré sur l'histoire de la famille Sully pour son deuxième volet. Celle-ci est portée par Jake, rôle qui a été confié par James Cameron à Sam Worthington.

La décision radicale de Sam Worthington

Sam Worthington s'est vu proposer par James Cameron de passer le casting d'Avatar alors qu'il était sans abri. Celui qui était en passe de se glisser sous les traits de Jake Sully vivait alors dans sa voiture. Il venait de prendre la décision radicale de vendre tous ses biens aux enchères...

La future star d'Avatar est revenue pour Variety sur cette crise existentielle qu'il a traversée. "J'avais vendu tout ce que je possédais, car je n'aimais pas qui j'étais. J'avais besoin de foutre le camp. Je vivais à Sidney et, à chaque fois que j'allais dans un bar, on me reconnaissait. Je me révoltais contre ça...", a-t-il expliqué.

James Cameron persiste et signe

Sam Worthington a vu son destin être bouleversé par James Cameron. Celui-ci le convie, en 2006, à passer un casting top secret. Le comédien s'y rend, mais tout ne se passe pas comme prévu. La situation est telle qu'il a l'impression de perdre son temps...

Contre toute attente, cette rébellion de Sam Worthington n'effraie pas James Cameron. Le réalisateur ne veut que lui pour le rôle de Jake Sully. Et il a fini par le convaincre de se joindre au projet. Un pari qui s'est avéré hautement gagnant puisqu'Avatar s'est hissé au rang de plus grand succès de tous les temps au box office...