"Toutes les rumeurs sont vraies" : Zoe Saldaña raconte ce que c'est vraiment que de tourner avec James Cameron, souvent décrit comme un tyran

A la liste de plus en plus longue des cinéastes aux attitudes répréhensibles sur un plateau de tournage, qui compte des titans comme Stanley Kubrick et des cinéastes comme David O. Russell - qui en est même venu aux mains avec George Clooney -, il faut ajouter un James Cameron, dont la réputation de tyran le suit depuis longtemps.

James le tyran

Après que Sam Worthington a commenté dans une interview avec Entertainment Weekly que la personne en charge d'Avatar avait l'habitude de décorer les murs avec des téléphones portables qui sonnaient sur le plateau à l'aide d'un pistolet à clous, Zoe Saldaña a parlé de la méthodologie du bon vieux James.

L'actrice, qui a joué Neytiri dans le film original et dans la suite Avatar 2 : la voie de l'eau, a expliqué dans le dernier numéro de D23 Magazine que "toutes les rumeurs sont vraies" tout en louant le travail du réalisateur.

"Il va être dur avec vous parce qu'il est le plus dur avec lui-même"

"C'est un réalisateur extrêmement impliqué. Oui, toutes les rumeurs sont vraies. Il va être dur avec vous parce qu'il est le plus dur avec lui-même. Mais c'est l'artiste le plus curieux, inventif et intelligent que j'aie jamais rencontré. Il construit tout en utilisant ses mains, en utilisant chaque neurone, et s'attend toujours à ce que vous soyez honnête et engagé. J'adore ça. Je respecte beaucoup ce niveau de travail".

De plus, l'interprète en a profité pour vanter le côté féministe de James Cameron. "Une autre chose à propos de James est qu'il est un féministe de bonne foi. Il y a beaucoup d'hommes, en particulier dans cette industrie, qui veulent désespérément croire qu'ils sont féministes. Mais dès qu'ils sont testés ou mis au défi par l'intelligence d'une femme, ou la force d'une femme, ou les questions d'une femme, ne correspondent pas du tout à cet idéal. Et James se démarque. Je n'ai jamais rien ressenti d'autre que d'être respectée, mise au défi et vue, entendue et appréciée pour mon travail et ma valeur. Pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant que femme. De toutes mes expériences avec James Cameron, c'est celle dont je suis la plus fière."

"J'aurais pu être moins autocratique"

James Cameron, qui se décrit comme un "dictateur de pacotille", a reconnu dans une interview avec Slash Film qu'il aurait pu être moins autocratique après tout. "J'aurais pu écouter plus. J'aurais pu être moins autocratique. Je n'aurais pas pu rendre le film plus important que l'interaction humaine de l'équipe".

Entre ce qui précède et l' anecdote Abyss qui s'est terminée par le refus d'Ed Harris de promouvoir le film en raison des "tourments physiques" qu'il a subis, on comprend pourquoi les membres de l'équipe du long métrage de 1989 portaient des t-shirts sur lesquels on pouvait lire "tu ne peux pas me faire peur, je travaille pour James Cameron".

