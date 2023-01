Non, ce n'est pas Avatar : voici le vrai film le plus rentable de tous les temps

Fin 2009/début 2010, le classement des films les plus rentables était bouleversé : Titanic de James Cameron était remplacé à la place de numéro 1 par un autre film de James Cameron : Avatar. Depuis, le blockbuster mêlant fantastique et science-fiction a réussi à se maintenir au sommet, malgré la concurrence d'Avengers : Endgame. Le film de Marvel a rapporté 2,79 milliards de dollars au box-office, pas très loin des 2,92 milliards de dollars d'Avatar. Mais ce classement est toujours beaucoup critiqué. Car si on prend en compte l'inflation, la liste n'est pas tout à fait juste.

Voici le vrai film le plus rentable de tous les temps

En parallèle de la liste "officielle" des films les plus rentables, il en existe une autre, qui prend donc en compte les recettes avec un ajustement par rapport à l'inflation. Et dans celui-ci, Avatar n'occupe que la deuxième place, avec un score au box-office estimé à 3,5 milliards de dollars.

>> "Il s'en veut" : James Cameron répond à Matt Damon qui a refusé de jouer dans Avatar alors qu'il aurait touché 10% des recettes au box-office <<

Qui est numéro 1 ? La réponse pourrait vous surprendre car la première place est occupée par un film qui a 70 ans de plus que le premier volet des aventures des Na'vi ! Selon ce classement, c'est Autant en emporte le vent qui serait le film le plus rentable de tous les temps. Si le film a rapporté 390 millions de dollars en 1939 lors de sa sortie, cette somme convertie et mise à niveau représenterait aujourd'hui des recettes estimées... à 3,9 milliards de dollars !