"J'ai crié et je me suis cachée" : cette réaction improbable des jeunes acteurs d'Avatar 2 devant l'une des stars du film

Quel acteur ou quelle actrice d'Avatar êtes-vous anxieux de rencontrer ?



Bailee : La première que j'ai vu Zoe Saldaña sur le tournage, j'ai crié et je me suis cachée.



Jamie Flatters : Tu t'es cachée derrière quelque chose ?



Bailee : Non, Duane qui joue Rotxo m'a entraîné dans sa loge parce qu'il ne voulait pas que je me ridiculise. On l'espionnait de la fenêtre de la loge, on la regardait... c'est malaisant. Je suis aussi une énorme fan de Marvel. Ça été un moment intense pour moi. Et puis, Kate Winslet joue ma mère. C'était aussi flippant ! Mais tout le monde est incroyablement gentil.

"James Cameron est incroyablement collaboratif"

Comment est James Cameron en tant que réalisateur ? Est-il intense, passionné, flippant ?



Jamie : Il n'est pas flippant... enfin tout dépend si c'est après ou avant le déjeuner ! Mais il est tout ce que vous dites. C'est un réalisateur tellement versatile et touche-à-tout. Il choisit de faire beaucoup plus de choses qu'un réalisateur ordinaire. Il doit diriger une équipe de techniciens et gérer le processus créatif hors-normes de cette saga.



Bailee : James Cameron est incroyablement collaboratif. Pour quelqu'un qui a réalisé des films si importants, il est à l'écoute de ce que tu as à lui dire, même s'il a toujours une idée très précise de ce qu'il attend de toi. Il pourrait être juste directif mais il sait que l'on aime nos personnages autant que lui. Il nous encourage à partager nos idées.



Jamie : Je peux vous révéler qu'il adore les maillots de hockey. Il en porte constamment sur le tournage.



Bailee : J'avais l'impression qu'il n'avait que deux t-shirts pendant les longs mois du tournage (rires). Il est très discipliné et concentré. Il se levait tôt le matin, allait à la salle de sport puis démarrait sa journée de 12 heures.



Jamie : Jamie et Stephen Lang s'entraînaient ensemble au kickboxing tous les matins.

Propos recueillis par Olivier Portnoi. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.