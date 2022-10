"Je n'agresse pas sans raison" : après ses propos cash sur Jean-Luc Reichmann, Paul El Kharrat donne quelques précisions

Paul El Kharrat s'était fait connaître dans Les 12 coups de midi sur TF1, l'émission animée par Jean-Luc Reichmann. L'ex-champion du jeu télé a écrit un livre Bienvenue dans mon monde (aux éditions HarperCollins), où il parle de sa vie en tant qu'autiste Asperger. Et il est aussi devenu chroniqueur dans Les Grosses Têtes sur RTL, avec Laurent Ruquier et sa bande.

Mais c'est sa récente interview avec Télé Star qui a surtout beaucoup fait parler : Paul a révélé qu'il ne parlait plus à Jean-Luc Reichmann depuis 1 an. "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d'1 an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contacts ni directs ni privilégiés avec cet homme" est-il notamment écrit.

>> Paul (Les 12 coups de midi) : comment Jean-Luc Reichmann anticipe ses crises et le calme <<

Paul El Kharrat est revenu sur ses propos dans Buzz TV pour TV Mag du Figaro. "J'ai difficilement envie d'en parler..." a-t-il avoué, "Je ne veux aucun mal à Jean-Luc, je l'apprécie toujours et je ne supporte pas ce qui a été dit dans la presse sachant que j'ai été le plus adroit possible face à un journaliste qui l'était beaucoup moins, ou qui n'avait pas forcément à coeur de rétablir un semblant de vérité. Il a attaché des mots ensemble tel un puzzle pour faire croire que j'ai agressé l'émission Les 12 coups de midi et Jean-Luc. Ce n'est pas le cas...".

L'ex-champion des 12 coups de midi ajoute : "Je n'agresse pas les gens sans aucune raison"

Très touché par ce buzz, Paul El Kharrat a tenu à préciser : "Je clos ce débat en disant une bonne fois pour toutes que je n'agresse pas les gens sans aucune raison. Quand bien même j'aurais des griefs contre quelqu'un, je ne dirais pas les raisons sur un plateau télé". "Je ne suis pas ingrat" a aussi assuré l'ancien candidat, "je ne remets pas en cause le travail que j'ai fait dans le jeu de TF1, et que c'est grâce à ça que j'ai été connu".