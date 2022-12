"Je me vois très féminine" : Anisha (Star Academy) fière de son relooking, elle réagit aux nombreuses critiques

Anisha est la grande gagnante de Star Academy 2022, mais depuis quelques jours, ce n'est pas vraiment pour sa musique qu'elle fait parler. Après avoir remporté l'émission de TF1, la jeune chanteuse originaire de Madagascar a fait la tournée des médias et en a aussi profité pour faire quelques mises au point. Comme par exemple au sujet de sa relation avec Léa, accusée par les internautes de l'avoir harcelée au château. "Je souhaite dire aux personnes qui pensent que c'est du harcèlement et qui prennent peut-être ma défense pour ça : ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun problème avec Léa ni avec d'autres personnes" avait-elle déclaré à nos confrères de Purepeople.

>> Star Academy : les candidats sous payés ? "Ce n'est pas énorme", ils se confient sur leur salaire <<

Mais ça n'empêche pas la chanteuse d'être au centre de certaines critiques, bien qu'elle soit très largement soutenue par le public. Il y a quelques jours, une photo a fait débat. Pour un shooting pour le magazine Gala, Anisha apparaît relookée, avec une veste ajustée, un jean et des chaussures à talons. Une tenue qui a fait pas mal parler, notamment dans TPMP. "Ils sont en train de fabriquer une Jenifer" a lâché Gilles Verdez dans l'émission de Cyril Hanouna. Des critiques auxquelles la gagnante de la Star Ac vient de répondre.

Anisha évoque son nouveau look

Dans son interview donnée à Gala, Anisha a évoqué ce nouveau look... qui n'a en fait rien d'un relooking total ! Évoquant sa transformation, la gagnante de Star Academy déclare : "J'ai joué le jeu de votre séance photo, non sans une pointe d'appréhension car je suis quelqu'un de très simple, très pudique. C'est très différent de ce que je porte d'habitude". Un petit changement d'un jour qui, malgré les critiques, est validé par la principale intéressée. "Là, je prends du plaisir. Je me vois très féminine. C'est très agréable." a-t-elle ajouté. Bref, il n'y a pas de quoi en parler autant.

>> Star Academy 2022 : énorme malaise, cette star aurait snobé tout le monde dans les coulisses <<

Dans son interview, Anisha a aussi évoqué son futur... qui ne sera pas seulement lié à la musique. Comme elle l'a déjà annoncé, elle compte bien poursuivre et terminer ses études en management et marketing. "Je compte bien aller jusqu'au bout cette année. Et pas parce que j'ai un visa étudiant et que je crains d'être expulsée, comme je l'ai lu ici ou là. Je veux juste obtenir mon diplôme car c'est essentiel à mes yeux. Je vais donc préparer mon album et finir mes études ici, en France." a-t-elle expliqué.