Star Academy : les candidats sous payés ? "Ce n'est pas énorme", ils se confient sur leur salaire

La Star Academy 2022 a cartonné sur TF1 et après 6 semaines d'aventure intense, c'est Anisha qui a remporté le jeu. Une finale marquée par la présence du parrain de la saison, Robbie Williams. Malheureusement, d'après le magazine Public, la star internationale n'aurait pas été très sympa sur le plateau : "La star anglaise était en totale roue libre. Une chanson même pas finie, un positionnement inattendu pendant les tableaux, des pitreries pendant que Nikos parlait... Robbie ne cachait pas un manque d'intérêt certain pour le programme".

"En coulisses, on l'a à peine aperçu, le chanteur entrant et sortant de sa loge juste pour interpréter ses titres. Tout ça sans jamais échanger avec les élèves de sa promotion. On a dû oublier de lui dire que parrain, ce n'était pas rien", peut-on également lire dans le magazine.

"On fera peut-être un jour des partenariats avec des marques"

Un petit point noir dans cette aventure extraordinaire pour les élèves. Suite au succès de cette saison, ils sont dorénavant tous très suivis sur leurs comptes Instagram. On peut alors se demander s'ils vont profiter de cette mise en lumière pour devenir influenceurs. Alban Bartoli a interrogé Cenzo, Stanislas et Chris sur le sujet dans l'émission Less & The City sur VL.

"Est-ce que, maintenant que vous avez beaucoup d'abonnés, vous allez signer chez Magali Berdah ou dans une autre agence ?", demande l'ancien candidat des Anges 5. "J'ai déjà été approché pour faire des choses, mais en fait je me suis simplement dit que ma priorité c'est la musique. On est là pour la musique. Peut-être qu'en fonction de ce qu'on fera au niveau musical, on fera peut-être un jour des partenariats avec des marques. Mais ce n'est pas le but pour l'instant", répond Stan.

"Bien sûr qu'on est rémunéré par la production"

"Financièrement comment ça se passe la Star Ac ? Je suppose que vous avez été rémunérés. Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter une sécurité financière ? Est-ce que vous voyez déjà des contrats qui entrent ? Vous voyez des choses qui bougent ou encore trop tôt ?", continue le chroniqueur.

"Il y a beaucoup de gens qui pensent que, parce qu'on sort de la télé et qu'on a plein d'abonnés. Tu peux avoir 50 000 ou 100 000 abonnés, ce n'est pas ça qui paie tes factures à la fin du mois. Bien sûr qu'on est rémunéré par la production, mais sachez que ce n'est pas énorme", affirme alors Cenzo, qui précise qu'ils ont été payés "juste le temps du tournage". "On était rémunéré par rapport à nos heures de tournage. Moi par exemple, je suis sorti plus tôt, bah je pense que j'ai moins gagné qu'un candidat qui est sorti après", ajoute-t-il.

Quant au prix exact de leurs salaires pour la saison, les trois candidats esquivent la question. "C'est un salaire normal", se contente de répondre Stan.

Nous n'en saurons pas plus.