"Combien de fois vais-je tromper la mort ?" : Pauley Perrette (NCIS) révèle avoir fait un grave AVC

Pauley Perrette victime d'un AVC

Quatre ans après son départ chaotique de NCIS et deux ans après l'annulation de sa comédie Broke, que devient Pauley Perrette ? C'est sur Twitter que l'actrice vient de donner quelques nouvelles à ses fans. Et à en croire ses propos, la récente pause dans sa carrière serait notamment causée par un grave problème de santé survenu il y a un an.

"Nous sommes le deux septembre. Il y a donc un an, j'ai été victime d'un AVC massif, a confessé la comédienne de 53 ans. Avant ça, j'avais perdu tellement de proches adorés. Dont papa et puis mon cousin Wayne. Mais je suis toujours une survivante de cette vie traumatisante qui m'a été donnée. Et j'en suis reconnaissante et toujours pleine d'espoir". Un problème de santé inquiétant qui nous rappelle celui qui a malheureusement coûté la vie à l'acteur Luke Perry en 2019.