"Ce n'est pas ce que vous pensez" : Sarah Fraisou affiche un test de grossesse positif puis se filme en larmes

On le sait, Sarah Fraisou n'a pas toujours eu beaucoup de chance en amour. Révélée dans Les Princes de l'amour en 2014, elle a vécu plusieurs relations qui se sont mal terminées et a été mariée trois fois. Mais depuis plusieurs mois, la candidate de télé-réalité et influenceuse a retrouvé le sourire : en septembre 2022, elle s'est mariée avec Mehdi. Après avoir fait polémique en évoquant la tentative de suicide d'Aurélie Preston, Sarah Fraisou s'est montrée plus vulnérable que jamais sur les réseaux.

Sarah Fraisou poste un test de grossesse, mais...

Ce mardi 13 décembre 2022, Sarah Fraisou a surpris ses abonnés Instagram et Snapchat en dévoilant l'image d'un test de grossesse positif. "Demain je vous raconte mon histoire" a-t-elle écrit sur la photo. Une image qui laissait penser à l'annonce d'une bonne nouvelle, comme ce fut le cas cette semaine pour Milla Jasmine qui a annoncé être enceinte de son mari Lorenzo.

Sauf que ce n'est certainement pas le cas. Pourquoi ? Il y quelques heures, c'est en larmes que Sarah Fraisou s'est affichée sur ses réseaux. "Je suis fatiguée les filles, pas eu la force de parler hier" a-t-elle d'abord posté sur une image avant d'enchaîner avec quelques stories où on peut la voir en train de pleurer. "J'ai passé la nuit à m'endormir comme ça. Je ne sais même pas si j'aurai la force. Ce n'est pas ce que vous pensez... J'ai reçu énormément de félicitations. J'ai besoin de vous parler, de vous expliquer les choses. Laissez-moi juste le temps. Depuis hier je n'arrive pas, je fais que pleurer, je suis épuisée." a expliqué l'ex-candidate des Anges entre deux larmes. Des stories qui laissent penser qu'elle pourrait en réalité avoir été victime d'une fausse couche.

"Tout est bon pour le buzz"

Ces images ont laissé certains internautes perplexes : si certains n'ont tout simplement rien compris, d'autres ne comprennent pas pourquoi Sarah Fraisou a publié l'image d'un test de grossesse, alors qu'elle n'avait pas une bonne nouvelle à annoncer. "Elle lâche une photo d'un test de grossesse sans explication et elle pleure parce que les gens la félicite tchiiiip ! Tout est bon pour le buzz de nos jours... mais quel tristesse d'en arriver à se servir d'un malheur pour faire parler de soi" écrit un internaute.