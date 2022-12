Milla Jasmine enceinte après une fausse couche : "J'étais entre la vie et la mort"

Révélées sur le petit écran, les stars de télé-réalité sont aujourd'hui plus en mode biberons qu'en mode prises de têtes. Plusieurs candidates sont devenues mamans et la famille continue de s'agrandir ! Après la naissance du fils de Benjamin Samat et Maddy, la venue au monde du bébé de Shanna Kress et Jonathan Matijas ou encore la naissance de la fille de Capucine Anav, c'est au tour de Milla Jasmine de sortir les couches et les biberons. Depuis quelques semaines déjà, les internautes très observateurs avaient des doutes sur une possible grossesse de la brune révélée dans Les Princes de l'amour en 2015.

Milla Jasmine se confie sur sa fausse couche et annonce être enceinte

Sur Instagram ce dimanche 11 décembre 2022, Milla Jasmine a fait un cadeau de Noël avant l'heure à ses abonnés. Dans un réel, la candidate des Cinquante s'est confiée sur une période compliquée et a expliqué avoir fait une fausse couche il y a quelques mois et avoir frôlé la mort. En effet, la candidate a expliqué avoir été admise aux urgences. "J'étais entre la vie et la mort" confie-t-elle dans son réel. Une épreuve douloureuse sur laquelle elle est revenue en stories après sa grande annonce. "J'ai perdu mon bébé il y a quelques mois, malgré les prières et les médecins. Paix à son âme. Ça a été une épreuve très, très dure pour moi, malgré ça, j'ai continué à prier et je suis retombée enceinte." a expliqué celle qui s'est mariée à Lorenzo au début de l'année 2022.