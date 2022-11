Shanna Kress maman : la chérie de Jonathan Matijas a accouché de son premier enfant

Le petit monde de la télé-réalité s'agrandit ! Après l'accouchement d'Anaïs Sanson et la naissance du bébé de Maddy Burciaga et Benjamin Samat, c'est une autre couple culte du petit écran qui agrandit sa famille. Une arrivée forcément très attendue, après une grossesse remplie d'épreuves.

Shanna Kress et Jonathan Matijas sont parents

Ce 27 novembre 2022, comme le laissaient entendre les rumeurs depuis quelques jours, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont rempli leurs abonnés de bonheur en annonçant la naissance de leur premier enfant. Les deux parents ont accueilli un petit garçon, dont la date de naissance n'a pas été dévoilée. En revanche, comme annoncé précédemment, les candidats vus dans La Villa des Coeurs Brisés 5 ont confirmé que leur bébé s'appelait Luka.

"Le plus beau jour de notre vie est arrivé, Notre fils est à nos côtés, a notamment partagé la jeune maman sur Instagram. Depuis ta naissance on sait ce que signifie d'être fiers et comblés, on est devenus ton Papa et ta Maman."

La star de la télé l'a ensuite annoncé à ses fans, elle et son compagnon ont décidé de temporairement s'éloigner des réseaux sociaux afin de profiter au mieux de cette petite merveille : "Puisque tes parents t'ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d'amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites."