Shanna Kress et Jonathan Matijas bientôt parents : ils attendent des jumeaux !

Depuis qu'ils ont officialisé leur couple en 2020, Shanna Kress et Jonathan Matijas semblent plus épanouis que jamais. On sait depuis quelque temps déjà qu'ils essayaient de faire un enfant. Malheureusement, les tests de grossesse étaient toujours négatifs. Mais, ce dimanche 1er mai, grande nouvelle ! Les deux candidats de télé-réalité ont annoncé qu'ils attendaient non pas un, mais deux bébés !

En effet, Shanna est enceinte de jumeaux ! La futur maman a posté une photo d'elle, le ventre déjà bien arrondi, accompagné de l'échographie, sur son compte Instagram. "2 + 2 = NOUS ❤️ C'est des JUMEAUX 😱❤️ Le plus beau jour de notre vie arrive ! 👫🏻+👼👼", écrit-elle en légende, visiblement impatiente. Jonathan a lui aussi publié une photo de l'échographie, sur laquelle on voit très bien les deux bébés, en story. "C'est de jumeaux ! Merci la vie ! On a besoin d'un peu de temps pour nous. On revient vite. Merci pour vos messages. Gros bisous à tous" écrit-il.