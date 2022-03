Beverly et Noah dans Les Apprentis Aventuriers 5 ? Ils annulent pour une tragique raison

Qui a dit qu'on ne pouvait pas vraiment trouver l'amour dans une émission comme Les Princes de l'Amour (W9) ? Certainement pas Beverly Bello et Noah qui, à l'occasion du tournage de la saison 8 du programme diffusée en 2020, sont tombés sous le charme l'un de l'autre.

Beverly et Noah annulent leur participation aux Apprentis Aventuriers 5

Et alors que les deux candidats de télé-réalité ne se lâchent plus aujourd'hui, le couple était notamment attendu au casting des Apprends Aventuriers 5, dont le tournage s'apprête à débuter. "Etaient" ? Oui, malheureusement, on vient de l'apprendre, le duo ne pourra finalement pas rejoindre le jeu cette année.

A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, la jeune femme a confessé que leur vie privée venait de reprendre la priorité sur leur carrière. "Je préfère stopper les rumeurs sur notre participation aux Apprentis Aventuriers. Nous avions bien signé pour la prochaine saison, mais à quelques jours du tournage, nous avons été dans l'obligation d'annuler notre participation", a-t-elle ainsi déclaré. Pour quelle raison ? Le couple fait actuellement face à une épreuve douloureuse, "Le papi de Noah est très malade. Noah passe les derniers instants qu'il peut avoir avec son grand-père".

Une triste confession qui a bouleversé leurs fans et qui nous fait comprendre que les prochains jours s'annoncent difficiles pour le couple. Toutes nos pensées vont à eux et à leurs proches.