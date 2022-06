Shanna Kress enceinte : l'un de ses bébés atteint de trisomie 21, elle annonce sa décision, "Il y en a un dont le coeur va s'arrêter"

"On aime déjà cet enfant, on s'est imaginé qu'il était là, on s'est fait des plans donc c'est pas simple mais on le fait pour nos raisons. Ce sont les nôtres. Ça nous appartient, on n'attend pas l'approbation de qui que ce soit, on le fait parce que c'est pour nous deux avant tout." a expliqué Jonathan Matijas. Et d'ajouter : "C'est pour notre enfant, c'est pour nous aussi. On sait que dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas facile d'échapper à la méchanceté des gens déjà (...) Ce n'est pas facile d'être différent même si c'est bien de cultiver la différence, ce n'est pas toujours simple (...) On a fait ce choix car il est encore tôt et qu'on peut faire ce choix. Si nos deux enfants étaient nés, on aurait fait avec, on l'aurait aimé de tout notre coeur et de notre force."

"C'est très dur psychologiquement"

A la fin de la vidéo, Jonathan et Shanna ont aussi expliqué qu'ils n'étaient pas certains de continuer les vidéos Youtube et de tout dévoilé dans les détails sur la suite de cette grossesse compliquée. "Ça commence à être très difficile psychologiquement de gérer tout ça et ce qui va se passer le jour J... On n'est pas sûrs de rentrer dans les détails." dévoile Shanna. On leur souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve.