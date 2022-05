Shanna Kress enceinte de jumeaux, son annonce bouleversante : "il y a un risque à 98% de trisomie 21"

"On traverse un moment compliqué. Depuis une semaine, vous savez qu'on ne va pas très bien... On a finalement décidé de ne rien cacher et assumer ce qu'on traverse" a-t-elle déclaré, avant de dévoiler une vidéo sur la chaîne YouTube un mec, une meuf qu'elle tient avec son boyfriend Jonathan Matijas. Dans cet épisode 12 appelé "L'examen qui fait tout basculer", les futurs parents ont révélé : "Si on vous a partagé les plus beaux moments, je ne vois pas pourquoi on ne vous partagerait pas les moments les plus difficiles", "on a reçu un appel qui a bouleversé le cours de notre vie".

"Il y a peut-être un résultat avec la trisomie", donc "soit on en a un qui reste, soit on n'en a pas"

Le couple d'influenceurs que vous avez pu voir dans La Villa des Coeurs Brisés a reçu par téléphone les résultats du dépistage prénatal non-invasif. Et la gynécologue leur a annoncé : "Les résultats du DPNI ne sont pas bons. Il y a peut-être un résultat avec la trisomie. Je dois vous organiser une amniocentèse. Dans votre prise de sang, on nous dit qu'il y a un risque à 98% de trisomie 21. C'est énorme !". Ce qui veut dire qu'un des bébés qu'attendent Shanna Kress et Jonathan Matijas risque de naître trisomique.