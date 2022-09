"4 mariages pour une lune de miel à elle seule" : Sarah Fraisou (encore) mariée, les internautes se moquent

Depuis qu'elle s'est fait connaître dans Les Princes de l'amour en 2014, Sarah Fraisou a connu pas mal d'histoires d'amour compliquées. La preuve, elle a été mariée non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois. Son dernier mariage en date avec Ahmed s'était mal terminé puisque Sarah Fraisou l'a accusé de violences conjugales, choses qu'il a démenties. Mais un après leur divorce, l'influenceuse a retrouvé l'amour... et s'est fait repasser la bague au doigt !

Sarah Fraisou annonce son mariage avec Mehdi

Ce samedi 17 septembre 2022 en fin de journée, Sarah Fraisou a annoncé son mariage avec Mehdi sur Instagram. Postant une photo d'elle et de son amoureux en tenue de mariés, la star des Anges s'est même amusée de cette nouvelle union. "I SAY YES ! En espérant que ce soit la bonne cette fois-ci 😂👩‍❤️‍👨💍♥️" a posté la candidate dévoilant par la même occasion que son mariage fera l'objet d'une vidéo sur sa chaîne Youtube très bientôt.

Sarah Fraisou semble aussi avoir lancé une petite pique à certains invités : "P.S : Merci aux personnes présentes qui ne respectent pas une règle simple : NE PAS SNAPPER." Sarah a-t-elle dû dévoilé son union plus tôt que prévu à cause de fuites ?