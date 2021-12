Sarah Fraisou victime de violences par son ex Ahmed Harroun ? "Je ne ferme plus ma bouche"

Sarah Fraisou enfin prête à parler

Des informations à prendre au conditionnel et avec de grosses pincettes, mais que semble confirmer Sarah Fraisou. Alors que l'emblématique candidate de télé-réalité s'était jusqu'à présent toujours tue sur ce sujet, elle a finalement décidé de prendre la parole, choquée de voir son ex se victimiser dans la bande-annonce de 10 couples parfaits : "Je ne peux pas cautionner d'avoir été utilisée pour se faire une carrière, mais qu'en plus derrière on dise 'on m'a brisé en amour'... Tut tut tut, chaque chose va revenir à sa place."

Aussi, la jeune femme - qui a récemment été victime d'un chantage à la sextape, l'a clamé haut et fort : "Je décide de ne plus fermer ma bouche. Je vais dire certaines vérités." Pour l'heure, elle n'est pas encore entrée en détails sur cette relation, "J'attends de voir ce que les Caliméros 2.8 vont sortir ou inventer sur mes côtes", mais elle a promis de tout balancer de la façon la plus transparente possible, "Vous inquiétez pas, j'assumerai tout tout tout ! Avec justificatifs, preuves à l'appui..."

"psychologiquement atteinte" par son histoire avec son ex

Sarah Fraisou l'a ensuite précisé, il devient important pour elle d'entamer cette démarche après avoir souffert en silence d'une façon inimaginable, "Vous allez comprendre l'année que j'ai passée à fermer ma gu*ule, à protéger, à être vraiment psychologiquement atteinte jusqu'à m'en vouloir et à penser que j'étais la cause du problème."

A ce sujet, elle l'a d'ailleurs confessé, sa soudaine transformation physique ne serait pas sortie de nulle part : "Il y a une question qui m'a été posée et qui est 'Est-ce que tu as maigri parce qu'on te l'a demandée, à cause de cette personne ?' Aujourd'hui je vous réponds que 'oui'. Je suis partie jusqu'à me faire vomir pour atteindre le poids que la personne m'a donné." Des révélations qui ont une nouvelle fois choqué le public.

Ahmed Thaï réagit aux accusations

A noter que, pour le moment, Ahmed Harroun préfère rester silencieux. Face à de telles accusations, il s'est contenté de partager la citation suivante : "Jamais la calomnie n'a résisté au mépris et ne s'est relevée sous lui. La calomnie ne prend la parole que pour qu'on lui réponde. Ne lui répondez pas et il ne restera pour l'auteur de la calomnie que la honte d'avoir calomnié". Une façon indirecte de nier ces attaques.