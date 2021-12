10 couples parfaits 5 : les premières images avec des rapprochements et des clashs

Antoine avait balancé dans une interview vidéo pour PRBK que certains candidats de 10 couples parfaits changent en off. 10 couples parfaits 5 : les premières images dévoilées, avec un gros clash pour Sarah Lopez !

Après la saison 4, 10 couples parfaits 5 arrive le 3 janvier 2022 sur TFX. Et les premières images ont été dévoilées. On peut y voir des rapprochements et aussi des gros clashs. Découvrez vite Sarah Lopez, Anthony Mateo, Lila Taleb, Nicolo ou encore Virginie dans cette vidéo inédite !

EXCLU

20 clibataires, 1 objectif : trouver l'me soeur !

Coups de foudre, stratgies, jalousies et trahisons...

Dcouvrez les 1res images de la nouvelle saison de #10CouplesParfaits sur @MYTF1

Et RDV ds le 3 janvier 18h sur #TFX https://t.co/wfAKzBQW99 — TFX (@tfx) December 22, 2021

Le casting de 10 couples parfaits 5 se dévoilé avec notamment Sarah Lopez, Antho, Virginie, Nicolo, Ahmed, Charlotte, Manon, Tom Brusse, Lila et Jordan. Les 20 célibataires au total, auront 10 cérémonies pour trouver les 10 matchs parfaits et gagner les 200 000 euros. Le tout, tourné dans une somptueuse villa à Marrakech, au Maroc. Des grosses nouveautés cette saison dans 10 couples parfaits 5 En plus de se défier avec des challenges et de tester leur compatibilité amoureuse dans la Love Machine, il y a des nouveautés pour cette nouvelle saison ! Un 11ème candidat et une 11ème candidate vont rejoindre 10 couples parfaits 5, ce qui va tout faire basculer pour les membres du casting. Il y aura aussi la Love Connexion, qui permettra aux célibataires de se séduire au-delà de la première impression, au-delà des apparences physiques... de façon virtuelle. Et il y aura également une nouvelle pièce : la Love Box. Elle aidera les candidat(e)s dans la recherche des match parfaits, mais certains célibataires devront faire des sacrifices.