Sarah Fraisou : comment sa famille a réagi face au chantage à la vidéo sexy ? "Elle était réticente"

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou confessait être victime de chantage. Sur ses réseaux sociaux, la candidate La Bataille des Couples 3 (TFX) révélait en effet qu'une personne anonyme était en train de la menacer de mettre en ligne des vidéos intimes d'elle dans le cas où elle ne lui donnerait pas une énorme somme d'argent.

Une situation difficile à vivre pour la candidate/influenceuse, qui a pris fin d'une étonnante façon. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, Sarah Fraisou a profité de son compte Snapchat pour y diffuser elle-même les vidéos en question afin d'annuler la menace qui planait au-dessus d'elle. Un acte courageux de sa part, qu'elle a pu accomplir grâce au soutien de ses proches.

Sarah Fraisou soutenue par sa famille face au revenge-porn

Ce lundi 8 novembre 2021, la candidate de télé-réalité était invitée sur le plateau de TPMP (C8) afin de revenir sur cette affaire. Et si Sarah Fraisou a dans un premier temps admis que "[sa] famille était réticente au début" et lui disait "de ne pas mettre la vidéo", elle s'est finalement rangée derrière elle afin de la soutenir.

"Ma mère était contente. Elle m'a dit : 'Aujourd'hui, tu ne parles pas que pour toi mais pour des millions de filles'", a-t-elle ainsi révélé, avant d'ajouter plus loin, "Même mes frères étaient très contents. Ils m'ont dit : 'Tu as eu raison de faire ça, tu es la seule personne qui a osé le faire et aujourd'hui, tu vas aider beaucoup de personnes à le faire et à dénoncer cet acte-là'". Un soulagement pour elle qui, jusque-là, imaginait le pire pour la suite, "Pour moi, à ce moment-là, ma vie est foutue. C'est une honte".

"Depuis ce jour-là, je suis tranquille"

Bien évidemment, elle le sait, tout le monde n'a pas sa chance, "Moi encore ça va, j'ai une famille cool" et beaucoup de victimes de revenge-porn ne peuvent donc pas espérer un tel soutien de la part de leur entourage, "Si tu as une famille complètement chtarbée, qui te met des coups (sic), ça se passe comment ? (...) Si à ce moment-là t'es avec un mari qui est impulsif, qui te frappe, et qu'il voit ça sur les réseaux, ça se passe comment ?"

Malgré tout, elle espère que son acte encouragera les victimes à relever la tête et à lutter, "Clairement, je vais mieux. Le matin où j'ai balancé la vidéo, j'avais une boule au ventre. Je me demandais comme ça allait se passer. Avec les réseaux on sait très bien comment ils peuvent déformer le truc. (...) Depuis ce jour-là, je suis tranquille".

Alors attention, il n'est pas utile d'aller jusqu'à diffuser le contenu intime qui fait l'objet de chantage. En revanche, aller porter plainte est un acte très important. Pour rappel, aujourd'hui le revenge-porn est passible de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende !