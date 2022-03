Sarah Fraisou en couple avec Mehdi et bientôt mariée... pour la 4ème fois ? Les internautes se marrent

C'est peu dire que Sarah Fraisou a connu un début d'année mouvementé. Après avoir été accusée de maltraitance animale, la star de la télé-réalité s'est retrouvée au centre de deux grosses polémiques liées à ses pratiques sur les réseaux sociaux. La première ? Son terrible conseil pour perdre du poids à l'aide d'un plâtre. La deuxième ? Son placement de produit honteux pour des capsules intimes.

Nouveau mariage pour Sarah Fraisou ?

Heureusement pour l'influenceuse, si elle a réussi à se mettre à dos une partie des internautes suite à cela, tout semble en revanche aller pour le mieux du côté de sa vie sentimentale. Et pour cause, un an seulement après son divorce d'avec Ahmed, la jeune femme - actuellement en couple avec un certain Mehdi qu'elle aurait rencontré à Dubaï, serait désormais sur le point de se marier.

Attention, cela ne reste qu'une rumeur, mais Sarah Fraisou est la première à l'alimenter. Ainsi, le 1er mars 2022, elle profitait notamment d'une story publiée sur Snapchat pour annoncer qu'elle était déjà ouverte à une nouvelle cérémonie, "Prochain mariage, ça vous dit que je fasse un thème à la libanaise ou vous avez d'autres idées ?". Puis, ce week-end, la candidate de télé s'est carrément affichée en train d'essayer différentes robes de mariée, avant de déclarer, "Pour mon mariage il y a quand même un thème. Et la robe que j'ai trouvée, elle est juste trop belle !"