"Ca peut pas être pire que le reste" : Netflix annonce la date de l'ultime saison de Riverdale, tous les fans sont soulagés que ça s'arrête

A noter qu'il est toujours bon de rappeler que même les acteurs ne comprennent plus vraiment le sens de Riverdale. A l'été 2022, Lili Reinhart confiait notamment ceci : "Je pense que c'est en saison 3 que les choses sont devenues un peu plus... disons un peu plus originales que d'habitude. Nous étions tous un peu perdus. On a réalisé que la série allait à fond vers ça et j'ai arrêté de poser des questions après ça !"

Autant dire que personne ne pleurera vraiment la série après sa fin. Et c'est peut-être ça le plus triste...