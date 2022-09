Riverdale : un acteur de la série condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa mère, et il avait prévu bien pire encore !

La réclusion à perpétuité pour Ryan Grantham

Comme l'a dévoilé Deadline, l'acteur de 24 ans vu aussi dans Supernatural et iZombie a été condamné à la prison à perpétuité pour meurtre au second degré ce mercredi 21 septembre 2022 à Vancouver. La Cour Suprême de Colombie britannique a ajouté lors du verdict que Ryan Grantham ne pourra pas demander la liberté conditionnelle avant 14 ans, alors que ses avocats avaient demandé qu'une telle demande soit possible dès 12 ans passés derrière les barreaux.

Une condamnation qui fait suite au meurtre commis par le jeune acteur le 31 mars 2020 à Vancouver. Ryan Grantham s'était filmé en train de tuer sa mère, abattue d'une balle à l'arrière du crâne alors qu'elle jouait du piano. Selon CBC, Ryan Grantham avait non seulement filmé son acte mais s'était aussi filmé parlant et reconnaissant être l'auteur du crime et filmant le corps. Par la suite, il avait rempli sa voiture d'armes, de munitions et de 12 cocktails molotov avec des plans pour se rendre à la résidence du premier Ministre canadien, Justin Trudeau. Au lieu d'y aller, il s'était rendu à la place et c'est le lendemain que sa soeur avait découvert le corps de leur mère.

Une affaire glauque et sordide qui s'est donc soldée par une condamnation à la prison à vie pour le jeune homme, qui "exprime un besoin de commettre de la violence et de se suicider ainsi que des sentiments de haine envers lui-même" avant de commettre cet horrible acte, rapporte un expert.