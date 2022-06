Riverdale : un acteur de la série se filme en train de tuer sa mère avant de se rendre à la police

Si Ryan Grantham rêvait d'être célèbre, c'est désormais chose faite. Cependant, et tragiquement, ce n'est pas pour ses talents que le comédien fait aujourd'hui la une des journaux, mais pour un fait divers terriblement glauque. La raison ? Il a récemment plaidé coupable du meurtre au deuxième degré de sa mère.

Un acteur de Riverdale tue sa mère

Le 31 mars 2020, l'acteur de 24 ans a en effet profité d'une session de piano de sa maman pour lui tirer une balle à l'arrière de la tête. Selon les détails révélés lors du procès organisé ce printemps, Ryan Grantham craignait que sa mère, qui luttait contre un cancer, découvre ses mauvais résultats scolaires, mais également qu'il fumait de la marijuana.

Toutefois, il se murmure également que ce meurtre - qui a été filmé par Ryan, aurait été orchestré pour éviter d'embarrasser la victime alors même qu'il s'apprêtait à commettre un acte atroce. Juste après cet assassinat, le comédien avait rempli sa voiture avec trois pistolets, des munitions, 12 cocktails Molotov avec pour objectif de se rendre à Rideau Cottage, à Ottawa, pour y tuer Justin Trudeau, le Premier Ministre du Canada. Une version corroborée par ses propres confessions et ses journaux intimes.

Heureusement, et dans un éclair de lucidité miraculeux, Ryan Grantham a finalement choisi de ne pas aller au bout de ce plan, qui aurait également pu être ponctué par une tuerie de masse à l'Université Simon Fraser placée sur sa route. Contre toute attente, il a préféré se rendre à la police afin d'y confesser le meurtre de sa mère et s'y faire arrêter.

Un procès en cours au Canada

Alors qu'une condamnation pour meurtre au deuxième degré au Canada est synonyme de prison à vie, l'objectif de ce procès a principalement pour but de définir la période de sureté durant laquelle Ryan Grantham sera assuré de vivre derrière les barreaux avant de pouvoir faire appel et espérer sortir. A cet effet, le procureur de la Couronne demande une période de 17 à 18 ans.

"Cela me brise le coeur de savoir qu'elle a tellement lutté [contre la maladie] pour finalement être tuée par son propre fils, a déploré la soeur de Ryan, prête à tout pour qu'il reste enfermé le plus longtemps possible, l'accusant d'être dangereux. Elle était vulnérable et il ne lui a laissé aucune chance de se défendre. Cela m'attriste de savoir qu'il était un danger pour sa vie".

Un acteur débutant

Si le nom et le visage de Ryan Grantham vous semble familiers, c'est normal. Malgré une courte carrière, l'acteur a eu le temps de se faire repérer grâce à ses rôles dans des séries comme Falling Skies, Supernatural, iZombie, mais surtout... Riverdale. Souvenez-vous, il y incarnait Jeffery Augustine, l'adolescent à l'origine de la mort de Fred Andrews (Luke Perry), le père d'Archie, à la suite d'un accident de voiture.