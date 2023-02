"Ça, c'est la version porno !" : l'énorme gaffe de Léa Salamé face à Philippe Lacheau dans Quelle époque, le malaise laisse place aux rires

Ce samedi 11 février 2023, Léa Salamé a présenté une nouvelle édition de Quelle époque en deuxième partie de soirée sur France 2. Sous la complicité de Christophe Dechavanne, elle a passé en revue l'actualité de la semaine écoulée en compagnie de nombreux invités.

Excellent démarrage pour Alibi.com 2 au cinéma

L'équipe de Quelle époque a notamment reçu Philippe Lacheau et Elodie Fontan. Ces derniers ont été les "invités de minuit". Ils ont été amenés à réagir à l'excellent démarrage d'Alibi.com 2, film qui comptabilisait déjà 350 000 entrées dans les salles obscures. "C'est quoi l'objectif ? Vous voulez battre Avatar ?", a demandé Léa Salamé à Philippe Lacheau. "Bienvenue chez les Ch'tis, 20 millions d'entrées. C'est ce qu'on vise, sinon on sera très déçus...", a ironisé le membre emblématique de La bande à Fifi. L'animatrice l'a ensuite interrogé sur le succès de la saga Alibi.com, dont le premier volet avait séduit 3,5 millions de spectateurs.

"On fait les choses avec sincérité. On écrit des choses qui nous amusent. Visiblement, ça n'amuse pas que nous. On n'arrive pas à analyser pourquoi...", a réagi Philippe Lacheau. Elodie Fontan, qui a été amenée à faire un striptease déguisée en écolière dans Alibi.com 2, a estimé que ce film faisait du bien aux Français.

"C'est un moment de légèreté. Ça fait du bien à tout le monde en ce moment. Je pense que personne n'est contre passé un bon moment à rire en famille, entre amis. On est une bande de copains. On est sincères et on s'amuse vraiment sur le tournage. Je pense que ça doit un peu transpirer à l'écran", a expliqué celle qui a lâché un gros dossier sur Philippe Lacheau.

Léa Salamé confond Babysitting avec Babysitter...

Léa Salamé s'est ensuite penchée sur la carrière de Philippe Lacheau. En l'interrogeant sur ses débuts, elle a provoqué un gros malaise en plateau. La raison ? Elle a lâché que son premier succès était "Babysitter" au lieu de "Babysitting". Une gaffe loin d'être sans conséquence. Et pour cause, Babysitter n'est autre que l'adaptation pornographique de Babysitting ! Ce que n'a pas manqué de lui souligner le réalisateur d'Alibi.com 2 : "Alors nous, c'est Babysitting, parce que Babysitter, c'est la version porno !".

"Babysitter, c'est interdit aux moins de 18 ans. C'est un film de boule !", a lâché Christophe Dechavanne. "Ils ont fait la version porno qui s'appelle Babysitter. Vous n'avez peut-être pas vu le bon. Ce n'était peut-être pas moi que vous vouliez recevoir ce soir", a lancé Philippe Lacheau à Léa Salamé. "Je vous l'ai dit : 'Le surnom de ce garçon n'est pas Queue de béton", a surenchéri l'ex-animateur de TF1. "Ce n'est pas Fifi le chaud, moi c'est Fifi Lacheau !", a conclu le réalisateur d'Alibi.com 2.