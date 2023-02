"Moi qui suis assez réservée..." : Elodie Fontan affolée par une scène de strip-tease dans Alibi.com 2

Elodie Fontan et La bande à Fifi ne se quittent plus. La comédienne partagera l'affiche d'Alibi.com 2 avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti dans les salles obscures dès le mercredi 8 février 2023.

Quelle histoire derrière Alibi.com 2 ?

Pour son nouveau film, Philippe Lacheau s'est également attaché les services de Didier Bourdon, Nathalie Baye, Arielle Dombasle ou encore Gérard Jugnot. L'histoire est centrée sur la nouvelle vie de Greg, qui a fermé son agence Alibi.com et a promis à Flo de ne plus jamais mentir.

Greg se retrouve au pied du mur en demandant en mariage Flo. Son père est un escroc et sa belle-mère est une ex-actrice de films de charme... Il peine à se résoudre à l'idée de les présenter à sa compagne. Afin d'y remédier, il décide de réouvrir son agence. Objectif: se trouver des parents plus présentables...

Une scène de strip-tease pour Elodie Fontan...

Elodie Fontan, qui a lâché un gros dossier sur son compagnon, Philippe Lacheau, a eu de quoi s'inquiéter à la lecture du scénario d'Alibi.com 2. "Je me suis dit: 'Les gars, sérieux, quoi !' Moi qui suis assez réservée, là j'étais servie...", a-t-elle confié à Voici. En cause, une scène de strip-tease qu'elle était amenée à réaliser déguisée en écolière...

Si elle a été un temps affolée par cette séquence, Elodie Fontan s'est résolue à faire confiance à ses compères de La bande à Fifi. "Ce sont des copains, et s'ils pensent que c'est drôle, ce sera drôle", a estimé celle qui a été l'héroïne de la série Clem avec Lucie Lucas sur TF1.

"C'est une chance de pouvoir travailler avec les gens que nous connaissons. Là, on travaille avec une bande avec qui on part en vacances et avec qui on est tout le temps. Du coup, on sait de quoi on est capable les uns et les autres. Sur le tournage, il n'y a pas de retenue, on peut se dire: 'Dis donc, tu as bien foiré ta scène, on la refait'. Donc on peut perdre du temps quand on rigole parce qu'on est très complices, mais on en gagne sur la franchise", s'est réjouie Elodie Fontan.