Philippe Lacheau moqué par Elodie Fontan : elle lâche un gros dossier, et c'est à mourir de rire

"Parce que demain soir c'est le spectacle des Enfoirés et qu'on a la chance d'avoir ce grand chanteur bilingue à nos côtés... Parce qu'il avait mis une photo dossier il y a quelques années et que je ne m'étais jamais vengée... et parce qu'il a jamais voulu que je montre ces vidéos et que j'ai hâte de voir la tronche qu'il va faire en découvrant ce post !!! @lacheauphilippe @enfoiresofficiel" a ainsi précisé Elodie Fontan en légende du post Insta priceless.

"Mais t'es sérieuse toi ?", la réaction de Philippe Lacheau

Un gros dossier qui a beaucoup fait rire ! Enfin, pas tout le monde. Car si les internautes ont été très nombreux à kiffer et à se taper des barres en voyant la vidéo, Philippe Lacheau en revanche était un peu vénère. Dans les commentaires, il a répondu à Elodie Fontan : "Mais t'es sérieuse toi ?!!!!!!". Bref, une belle complicité entre Elodie Fontan et Philippe Lacheau, qui n'hésitent pas à se clasher gentiment pour rire et amuser leurs nombreux fans.

Partager vie pro et vie perso, c'est tout un travail. Elodie Fontan avait confié à Nous deux : "Il faut pouvoir se supporter toute la journée" et "il faut aussi savoir faire une place pour chaque chose. Le travail ne doit pas déborder sur la vie personnelle".

"Plusieurs fois, elle me dit de couper, en fait, parce que j'ai tendance à tout le temps réfléchir, écrire, travailler" a avait de son côté avoué Philippe Lacheau à En Aparté sur Canal+, "Je travaille énormément et elle a raison de dire, il y a un moment, il faut couper, il faut profiter d'autre chose, de la vie, de tout ça. Elle a raison. Sinon je ne ferais que ça, c'est une passion depuis que je suis tout petit et donc je veux la vivre pleinement et c'est vrai que des fois... Voilà quoi".