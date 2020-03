Philippe Lacheau papa : l'acteur confirme enfin et se confie sur son bébé

Philippe Lacheau confirme enfin être papa

Tous les soirs à 18h30, Jarry est en live sur ses comptes Instagram et Facebook. L'humoriste y interviewe des personnalités depuis chez lui. Via un nouvel appel visio, celui qui faisait partie des jurés de Mask Singer sur TF1 a appelé Philippe Lacheau. Et surprise, l'acteur et réalisateur a confirmé être papa d'un bébé. Cela fait plusieurs mois que la rumeur disait qu'Elodie Fontan (avec qui il avait fait un Match ou Next déjanté pour PRBK) aurait accouché de son premier enfant avec son chéri.

Le héros de Nicky Larson et le Parfum de Cupidon n'a en revanche pas confirmé sa relation avec Elodie Fontan, malgré de nombreux messages d'internautes pendant le live qui ont écrit que ce serait bien celle qu'il partage sa vie. Mais il a avoué être en confinement avec sa compagne "âgée de 32 ans" (et il se trouve que c'est un indice parce que l'actrice qui avait expliqué son départ de Clem a cet âge-là) et "un petit garçon âgé de 4 mois". Philippe Lacheau a donc même révélé le sexe du bébé en disant que c'est un petit garçon.

L'acteur donne un faux nom à son bébé

Et quand Jarry lui a demandé si son nouveau-né ne pleurait pas trop pendant les nuits, Philippe Lacheau a répondu : "Franchement c'est cool, c'est cool, t'habites pas loin de chez moi donc si ça se passait pas bien tu l'entendrais". "Merci mon Fifi d'amour" a conclu l'animateur, en lui indiquant : "Embrasse ta femme, on dira pas son nom même si tout le monde a cité son nom dans les commentaires. Et on embrasse le petit garçon mais on dira pas son nom non plus". Et là, le papa a fait un trait d'humour en lâchant que son fils "s'appelle Michael Jackson".