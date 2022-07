"Ça a toujours été un rêve", Keanu Reeves veut remplacer Robert Pattinson en tant que Batman

Après les doutes à son sujet lors de l'officialisation de son casting en tant que nouveau Bruce Wayne, Robert Pattinson a finalement mis tout le monde d'accord cette année dans le film The Batman de Matt Reeves. Un succès immense pour ce nouveau reboot du super-héros de DC, qui a d'ailleurs convaincu Warner Bros de commander une suite.

Keanu Reeves futur Batman de DC ?

Une bonne nouvelle pour les spectateurs, mais une moins bonne pour Keanu Reeves. Alors que le comédien possède déjà une filmographie impressionnante (Point Break, Matrix, John Wick...), il a profité d'une interview accordée à Extra pour confesser qu'il n'avait pas encore réalisé l'un de ses plus grands rêves. S'il a effectivement pu incarner un personnage culte de DC en 2005 avec le film Constantine, c'est bien en Chevalier Noir qu'il aimerait apparaître sur grand écran.

"Ca a toujours été... c'est un vrai rêve", a-t-il confessé au sujet d'incarner Batman au cinéma. Et si la place est prise aujourd'hui et qu'il en a parfaitement conscience, "Pattison est Batman en ce moment et il est incroyable", l'acteur de 57 ans continue de croire en une telle éventualité dans le futur, "Peut-être que ça se fera plus tard. Peut-être quand ils auront besoin d'un Batman plus vieux".

Un rêve presque réalisé

Le plus triste dans cette déclaration, c'est que s'il s'était manifesté plus tôt, il aurait potentiellement pu réaliser ce rêve dès 2023 grâce au film The Flash. Et pour cause, la première aventure solo de Barry Allen mettra en scène les retours de Michael Keaton et Ben Affleck grâce à la mise en place du multivers. Autrement dit, il aurait totalement pu avoir sa place à l'écran à l'occasion d'un caméo en tant que Batman issu d'une Terre différente.

En attendant, preuve que les happy ending existent vraiment à Hollywood, Keanu Reeves a tout de même déjà pu toucher du doigt son rêve. La raison ? C'est lui qui prête sa voix à Batman dans le film d'animation Krypto et les Super-Animaux (sortie le 27 juillet au cinéma) centré sur les animaux... des super-héros.

En espérant désormais que cela lui ouvrira la porte d'un film façon The Dark Knight Returns. Après tout, on a pu le voir avec le film Joker porté par Joaquin Phoenix, DC peut aussi bien se consacrer à son DCEU (Shazam 2, Aquaman 2, Black Adam) qu'à des oeuvres à part. On croise les doigts.