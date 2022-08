"C*nnard", "burpees" et "idée nulle" : l'équipe de Quotidien prépare son retour et veut vous faire rire

L'heure du retour a sonné. Ce lundi 29 août 2022, les trois plus gros talk-shows de France reprennent du service pour une nouvelle saison. TPMP et Quotidien prendront l'antenne aux alentours de 18h20 tandis que C à vous sera en direct à partir de 19h.

Du côté de TMC, Yann Barthès et ses chroniqueurs semblent prêts et impatients. Pour faire patienter les fans de l'émission et après les départs successifs de Lilia Hassaine et de Laurent Macabiès et son célèbre "Morning Glory", ils se sont mis en scène à travers un petit sketch où l'on retrouve l'animateur mais aussi Pablo Mira, Julien Bellver, Ambre Chalumeau et Azzedine Ahmed-Chaouh. On ne vous spoile pas la vanne mais on peut vous teaser qu'il y est question de "connard", de burpees, de Clara Luciani ou bien d'idée nulle.