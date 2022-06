Quotidien : nouveau départ d'un membre historique et indispensable, l'émission chamboulée l'an prochain ?

Les téléspectateurs de Quotidien connaissent forcément son nom et sa chronique mais seraient sûrement incapables de le reconnaître dans la rue. C'est pourtant un départ qui risque de secouer l'émission de Yann Barthès. Ce jeudi 23 juin 2022, Laurent Macabiès, à qui on devait la célèbre rubrique "Morning Glory", a fait ses adieux au talk de TMC.

"Un grand merci à Laurent Macabiès, c'était son dernier Morning. Laurent, hey, fais coucou ! Tu vas bien nous manquer, on travaille ensemble depuis Le petit journal et on lui souhaite plein de bonheur avec sa nouvelle vie et sa nouvelle petite famille. Merci Lolo, ciao" lui a ainsi rendu hommage Yann Barthès, en direct ce jeudi 23 juin 2022, pendant que les caméras montraient enfin le visage de ce chroniqueur de l'ombre.