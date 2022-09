"C'est un choc" : une candidate de Drag Race meurt à seulement 28 ans

Si Drag Race ne vient que de commencer en France avec sa première édition remportée par Paloma, l'émission de RuPaul existe depuis de nombreuses années aux Etats-Unis mais aussi dans le monde entier. Au Royaume-Uni, la saison 4 a débuté ce jeudi 22 septembre 2022 mais l'émission a été touchée par un drame en parallèle.

Cherry Valentine est décédée à 28 ans

C'est dans un émouvant communiqué que les proches de Cherry Valentine / George Ward ont annoncé son décès ce 23 septembre 2023. La candidate de RuPaul's Drag Race UK avait 28 ans. "C'est avec le coeur déchiré et une profonde tristesse que nous vous informons que notre George - Cherry Valentine - est décédé tragiquement. C'est un choc profond pour la plupart des gens et nous savons qu'il n'y a pas de façon facile de l'annoncer" ont écrit ses proches qui ajoutent : "Nos vies ne seront plus les mêmes. Nous comprenons à quel point il était aimé et combien de vies il a touché et inspiré. Nous demandons votre patience et vos prières. Nous t'aimons Georgie, 30 novembre 1993 - 18 septembre 2022". Les causes de la mort de Cherry Valentine n'ont pas été dévoilées pour le moment.