Drag Race France : "Personne ne méritait plus", la gagnante fait l'unanimité !

Paloma sacrée reine de Drag Race France

Elles étaient 10 à prétendre à la victoire finale : après des semaines de compétition chapeautées par Nicky Doll, on a enfin la première reine de Drag Race France et il s'agit de Paloma ! La candidate a remporté la couronne et le sceptre après une ultime semaine de compétition face à Soa de Muse qui avait fait polémique et La Grande Dame.

Au programme de cet ultime épisode ? Un maxi challenge chorégraphie sur un hit de RuPaul et un défilé durant lequel on a retrouvé toutes les queens (si vous voulez les suivre sur Instagram, on vous donne tous leurs comptes). C'est après un ultime lip sync sur Dalida que Paloma a été sacrée gagnante de Drag Race France !