Drag Race France : Soa de Muse menacée violemment sur les réseaux, Lolita Banana et les reines la défendent

"La haine et la violence ne seront jamais justifiées"

Face aux attaques parfois violentes, les reines de Drag Race France n'ont pas manqué de réagir. En stories, beaucoup d'entre elles ont montré leur soutien à Soa de Muse. A commencer par Lolita Banana. "Drag Race France, c'est une émission qu'on a faite avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Pour vous, c'est une heure de reality show tous les jeudis soirs, pour nous, c'est notre vie." a écrit la candidate qui ajoute : "La haine et la violence ne seront jamais justifiées. Soa et moi, on est de vraies copines et des artistes et toutes deux, comme le reste de mes soeurs, on mérite du respect. Je vous demande svp d'arrêter tout messages de haine contre ma soeur car si vous agressez l'une de nous, vous nous agressez toutes".