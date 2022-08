Drag Race France : Paloma, La Grande Dame, Soa de Muse... les vrais prénoms des reines

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

C'est le grand soir, celui de la finale de Drag Race France ! A partir de 20h, on saura qui de Paloma, Soa de Muse ou La Grande Dame sera élue reine de l'émission animée par Nicky Doll et dispo sur France.tv slash et France 2. Devant l'émission, vous vous êtes peut-être demandé quels sont les vrais prénoms des queens.

Drag Race France : le vrai prénom de Paloma

Drag Race France : le vrai prénom de Soa de Muse

Drag Race France : le vrai prénom de La Grande Dame

Drag Race France : le vrai prénom de Lolita Banana

Drag Race France : le vrai prénom d'Elips

Drag Race France : le vrai prénom de Kam Hugh

Drag Race France : le vrai prénom de La Big Bertha

Drag Race France : le vrai prénom de Lova Ladiva

Drag Race France : le vrai prénom de La Briochée

Drag Race France : le vrai prénom de La Kahena