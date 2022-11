"C'est trop dur" : deux candidats phares éliminés des Cinquante ce soir (spoilers)

Attention, cet article contient des spoilers sur Les Cinquante



Alors que l'élimination de Jessy dans Les Cinquante a fait pleurer beaucoup d'internautes, ou encore deux candidats qui ont été éliminés avant un clash, deux nouveaux candidats ont été éliminés des Cinquante. Dans l'arène de l'épreuve, le lion a expliqué aux joueurs qu'ils fallait faire rouler une balle rouge le long d'une planche en bois semée de trous.

"C'est chaud les gars, c'est très compliqué, on ne peut plus perdre" lance Simon Castaldi. Julien Bert réussit en premier et se retrouve donc sauvé. "J'étais fait pour gagner ce jeu, j'en étais sûr !" a-t-il lâché. Simon, Adrien, Kamila et Christopher finissent aussi par réussir l'épreuve.

Maeva Ghennam et Noré sont les derniers, ils sont donc en stress. "Je n'arrive pas à maîtriser ma force" avoue Noré, avant que Maeva réussisse à son tour. Du coup, Noré est éliminé du jeu. Sa femme Kamila avoue, attristée : "Je perds mon coeur, la partie la plus importante de moi, c'est trop dur".

Une deuxième élimination dans Les Cinquante

Le maître du jeu annonce une deuxième épreuve : "Devant vous, un pupitre avec un papier. À mon top, vous aurez une minute pour réaliser le meilleur avion en papier possible. Un par un, vous vous positionnerez derrière la ligne noire, celui qui l'enverra le plus loin sera sauvé".

Julien Bert, Maeva Ghennam, Christopher, Simon Castaldi et Kamila réussissent cette autre épreuve. C'est Adrien qui perd, il est donc éliminé des Cinquante lui aussi.