Les Cinquante : cette élimination va faire couler beaucoup de larmes (spoiler)

Attention, cet article contient des spoilers sur Les Cinquante !

Alors que Cynthia devrait être virée des Cinquante pour consommation de drogue, une élimination choc se fera dans le nouvel épisode des Cinquante diffusé ce lundi 7 novembre 2022 sur W9 (et déjà dispo sur Salto). Le lion annonce une nouvelle épreuve dans l'arène, à la fin de laquelle il y aura une élimination. Eh oui, après deux gros départs, un nouveau départ va faire réagir !

Les joueurs se sont placés sur des étoiles face à une cage remplie de ballons de différentes couleurs. Et le maître du jeu explique les règles : "Devant vous se trouve une colonne de balles de différentes couleurs : des bleues, des rouges et trois noires. Entre ces balles, sont disposés des bâtons en bois. Tour à tour, il vous faudra enlever les bâtons en faisant tomber un minimum de balles. Si une des balles noires tombe, le joueur est éliminé. Le jeu s'arrête quand les trois balles noires sont tombées et qu'il y aura donc trois éliminés".

Une élimination qui va faire chialer les internautes

Maeva Ghennam est la première à faire tomber une des balles noires. Puis Christopher fait tomber les deux dernières balles. Le chef de famille des Motivés (le troisième et nouveau clan dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 alias Le Cross) doit alors choisir un joueur qui les rejoint sur le banc des éliminés. Et après avoir longuement hésité, l'ex candidat des Ch'tis choisit Jessica Errero alias Jessy.

Sauf que vu que les candidats dans l'alliance de Maeva sont plus nombreux, elle ne récolte pas assez de votes et se fait éliminer de l'aventure. Une élimination qui va faire couler des larmes chez les internautes, qui la soutenaient en masse sur les réseaux ! Maintenant, il ne reste plus que Maeva Ghennam et ses alliés, en dehors d'Adrien qui fait cavalier seul depuis le début.