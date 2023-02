"C'est ma série doudou" : ce dessin animé pour enfants fait un carton... chez les adultes (et c'est absolument génial)

Lancé pour la première fois en 2018, cela fait quelques mois maintenant que Bluey fait véritablement parler de lui au-delà de son public initial. De quoi s'agit-il ? D'un dessin animé australien créé par Joe Brumm, toujours en cours de production, à destination des enfants de 4 à 7 ans. Dans ce cartoon - disponible en France sur Disney+, on suit le quotidien de Bluey et sa famille de chiens anthropomorphes qui se retrouvent régulièrement au centre d'aventures aussi imaginatives que touchantes lancées par l'aînée.

Un dessin animé qui fait grandir...

Or, à l'instar de nombreuses autres séries animées initialement imaginées pour un jeune public (Gumball, Gravity Falls, Hilda...), Bluey touche aujourd'hui un plus large public composé désormais d'adolescents, de jeunes adultes et de véritables adultes. Une surprise au premier abord, qui s'explique rapidement par son contenu. Malgré une ambiance clairement plus enfantine que les autres titres cités, ce dessin animé n'en reste pas moins amusant et extrêmement sincère.

A travers la centaine d'épisodes déjà produits, Joe Brumm et ses équipes n'hésitent jamais à aborder des thèmes forts comme le handicap, la différence ou encore les contours de l'amitié, ce qui aide à sensibiliser les plus jeunes et résonne forcément chez les plus anciens qui se retrouvent dans les intrigues et réactions des personnages. De même, Bluey met en scène une famille totalement fonctionnelle avec une mère attentionnée et surtout, un père présent pour ses enfants et toujours à leur écoute, chose finalement rare dans les dessins animés. Une image quasiment nouvelle qui ramène au centre de la table les responsabilités de chacun et qui ne laisse pas insensible les enfants, mais aussi leurs parents confrontés à des exemples qu'ils doivent assumer.

... et s'adresse à tous

A cet effet, Joe Brumm a récemment profité d'une interview avec NPR pour revenir sur le succès de Bluey - récompensé d'un Emmy Award et d'un BAFTA, rappelant au passage qu'il n'avait jamais pensé sa série pour se fondre dans la masse et ne toucher que les plus jeunes.

"Je pense que notre différence vient de l'exécution que l'on apporte, de la façon dont les histoires se développent et comment on se concentre véritablement sur l'aspect du jeu. C'était presque unique à l'époque, a-t-il révélé. Et au-delà de ça, je voulais vraiment faire une série que les parents apprécieraient de regarder avec leurs enfants, plutôt que de la tolérer. J'ai toujours pensé que ça ne pouvait être qu'une expérience incroyable pour un jeune enfant, de 4 ou 5 ans, d'être assis sur le canapé à rire devant sa série préférée à côté de ses parents".

