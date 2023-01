"C'est très difficile de dessiner un manga" : l'artiste Takaya Imamura (Omega 6) dévoile l'envers du décor d'un mangaka (Interview)

"Aujourd'hui, on peut vraiment dessiner n'importe où, n'importe quand"

Etiez-vous en contact avec d'autres mangakas durant la conception d'Omega 6 afin d'obtenir des conseils et partager vos travaux ?

Non, j'ai vraiment été tout seul pour créer l'intégralité de mon manga. Je n'ai demandé de conseils finalement à personne. Après, il faut aussi savoir que j'avais derrière moi l'expérience acquise chez Nintendo pendant plus de trente ans. Mon travail était de fabriquer des jeux qui se vendraient au public, donc j'avais déjà cette expérience, ce savoir sur ce qu'il fallait faire pour vendre un produit. Et puis le fait de dessiner un manga sans la pression d'une société derrière, ça a été pour moi une libération. Je me disais 'Quitte à faire un truc tout seul, autant que ce soit quelque chose qui me plaise', donc j'ai vraiment pu tout décider de A à Z, libéré de toutes contraintes.

A ce sujet, quand on crée un manga tout seul, à quoi ressemble une journée type ? Cette solitude n'est-elle pas trop pesante ?

Ce qui est incroyable avec les nouvelles technologies, c'est qu'il n'y a plus vraiment de journée type. Moi par exemple, je dessine sur iPad. Je suis aussi devenu professeur à l'université, j'enseigne dans une école de jeux vidéo. Aussi, dès que j'ai un peu de temps libre je dessine mon manga, j'avance la suite. Dernièrement, il m'est arrivé d'aller faire le contrôle technique de ma voiture et quand on m'a dit que j'allais en avoir pour deux heures, je me suis posé dans la salle d'attente et pendant ce temps j'ai dessiné mon manga chez le concessionnaire. Ca ressemble à ça aujourd'hui la vie d'un mangaka quand on dessine sur iPad. On peut vraiment dessiner n'importe où, n'importe quand et c'est vraiment incroyable.

Quand on découvre Omega 6, on y retrouve évidemment un style japonais, mais on décèle également une ambiance semblable à certains comics. Certains auteurs vont ont-ils influencé durant votre parcours ?

C'est vrai, c'est quelque chose que l'on m'a souvent dit, que je n'avais pas un style totalement japonais. Même là-bas, on me dit que j'ai un style un peu différent. C'est peut-être ce qui fait ma personnalité. Mais après je dessine de façon naturelle, je n'ai pas cherché à m'inspirer de quelque chose en particulier. Cela dit, j'ai quand même eu une influence quand j'étais gamin. Je lisais un magasine de science-fiction qui s'intitulait Starlog et dans lequel on y trouvait régulièrement des illustrations de Moebius. Et lui m'a beaucoup influencé. J'ai beaucoup aimé son travail. Donc j'ai probablement tiré des influences de sa part quand j'étais plus jeune.