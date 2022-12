Les meilleurs mangas de l'année 2022 à offrir ou demander à Noël (il y a du très très lourd)

Heaven's Design Team (Pika Edition)

Auteurs : Hebi-Zou et Tsuta Suzuki (scénario) et Tarako (dessins)

Prix : 7,20€

Au programme ? Imaginé par trois mangakas Hebi-zou & Tsuta Suzuki (scénario) et Tarako (dessin), ce nouveau manga est une pépite tellement son concept est aussi improbable que génial. Et pour cause, alors que Dieu vient de créer la Terre et tous ses éléments, celui-ci a la flemme de réfléchir aux animaux qui pourraient y vivre. C'est là qu'interviennent nos héros (des anges très spéciaux), chargés d'imaginer des créatures à son image. L'occasion par exemple de comprendre pourquoi la licorne n'a finalement pas été approuvée.

Si les dessins sont plutôt simples, le contenu n'en reste pas moins efficace. En plus de nous faire rire, Heaven's Design Team a un petit côté C'est pas sorcier en nous permettant d'apprendre beaucoup de choses sur nos animaux préférés, notamment à l'aide de quelques fiches ludiques parsemées entre chaque chapitre. Simple mais efficace, on ne peut que valider et ça peut clairement plaire à un jeune public.