"C'est la tricheuse professionnelle qui dit ça ?" : Maeva Ghennam accuse la prod de tricherie dans Les Cinquante, les internautes saturent

Les téléspectateurs n'en peuvent plus de Maeva Ghennam. Depuis le début des Cinquante sur W9, beaucoup pensent que la candidate des Marseillais est favorisée et plusieurs séquences semblent le prouver. Déjà dès le départ, la star des réseaux a été sauvée alors qu'elle risquait l'élimination. Par la suite, elle a triché dans une première épreuve puis a remis ça dans un épisode diffusé cette semaine. Trop, c'est trop ! Mais vous n'avez pas vu le meilleur (ou le pire, ça dépend du point de vue...).

Maeva, reine de la triche, accuse la prod... de tricherie

Ce vendredi 4 novembre 2022 dans Les Cinquante, un nouveau jeu éliminatoire a eu lieu, inspiré du Mölkky, un célère jeu de quilles. Maeva Ghennam pensait y avoir réussi son lancer et être sauvée... mais non ! Le lion dont l'identité a peut-être été grillée a jugé que la quille touchait encore la zone. En furie, la candidate des Marseillais n'a pas hésité à accuser la prod de triche. Un comble quand on sait combien de fois elle a elle-même triché dans le jeu ! "La tête de ma mère, c'est de la triche ! La vie de ma mère, elle est sortie !" s'est-elle énervée. Au final, Maeva a été sauvée grâce à Adrien qui a sorti sa quille du jeu.

Après ce petit pétage de plomb, les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de dénoncer l'attitude de Maeva Ghennam sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. "Attendez pause, Maeva elle ose dire au lion 'oh la tête de ma mère c'est de la triche!' mais euh pardon ? C'est la tricheuse professionnelle qui dit ça ?" ; "Maeva 'c'est de la triche' mais ptdrrrr t'as triché cb de fois toi ?" ; "'Nan mais alors là c'est d'la triche !!', pour une fois que le Lion ne te sauve pas 'gratuitement' Maeva tu ne vas rien dire.." ou encore "Maeva la plus grosse tricheuse qui dit que c'est de la triche. Je meurs bien fait pour toi" ont posté les internautes :