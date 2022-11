"Ils s'en cachent même pas" : Maëva Ghennam triche encore dans Les Cinquante et rend les internautes fous de rage

"Ils s'en cachent même pas, en gros, c'était prévu depuis le début qu'elle gagne et ça explique beaucoup de choses", "Mais c'est vraiment écoeurant ! Elle retire clairement son bandeau et regarde. La prod, vous vous en cachez même pas de votre favoritisme et de votre tricherie ? Je suis carrément outrée 😳", "Et là il vont pas la sanctionner cette tricheuse de Maëva ?", "ça va, c'est bon le favoritisme à force, y'en a marre ! Déjà qu'on voit sa tronche partout, c'est bon, on a compris que c'est leur chien chien à la prod", peut-on lire sur Twitter et TikTok.

Il y a de fortes chances que les faits et gestes de Maëva Ghennam lors des prochaines épreuves soient encore plus scrutés par les fans !