Le lion dans Les Cinquante démasqué ? Une candidate dévoile sa théorie, "J'en suis sûre, je reconnais sa voix"

Les Cinquante, l'émission inspirée de la série Squid Game (dispo sur Netflix) continue sur W9. Et elle fait énormément réagir sur les réseaux ! Que ce soit pour le jeu / les stratégies (et les accusations de triches), les couples qui se sont séparés ou qui s'y sont formés (Victoria et Nicolo sont toujours ensemble et trop cute)... Mais autre chose fait beaucoup parler les internautes : l'identité du lion. Qui se cache derrière le masque du lion costumé, roi du château dans Les Cinquante ?

Une candidate au casting des Cinquante aurait reconnu la personne dissimulée derrière le lion. Eh oui, Charlotte Mint, acolyte notamment de Jessy Errero, Océane El Himer, Mélanie Dedigama contre l'alliance de Maeva Ghennam, Noré et Kamila, Julien Bert ou encore Cynthia, a révélé à Télé 2 semaines avoir trouvé qui c'est.

"Les renards et les lapins, on avait interdiction de leur parler ni de les toucher, sinon on était éliminés. Le lion, je ne l'ai vu qu'une seule fois ! C'était le premier jour, à la fenêtre sur le balcon, et ensuite, ce n'était que la voix. Mais moi, je pense savoir qui c'est... Pour moi, c'est Ben, le producteur ! J'en suis sûre, je reconnais sa voix" a-t-elle avoué.