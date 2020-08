Kaaris annonce la sortie de son nouvel album "2.7.0" à la rentrée

Kaaris n'a besoin de personne pour percer, et surtout pas de la team 100% Sevran. Si le rappeur est exclu de ce projet d'album incluant Da Uzi, Kalash Criminel, 13 Block, Imen Es, Maes ou encore Ninho, il a prouvé à plusieurs reprises que c'est lui qui a "mis la lumière sur Sevran" comme le disent ses fans. Début juillet, le rappeur faisait son grand retour en solo avec son titre Goulag qui a rencontré un véritable succès. Le clip signe le meilleur démarrage de sa carrière et explose les vues avec plus de 13 millions de vues sur YouTube, à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Kaaris dévoile la date de sortie de son nouvel album "2.7.0"

Et ce n'est pas tout. S'il s'est offert des vacances quelque peu mouvementées dans le sud de la France, Kaaris n'a pas chômé et a passé beaucoup de temps à concrétiser son prochain album. Le rappeur de Sevran vient en effet de dévoiler que celui-ci sortira très bientôt, à savoir le 4 septembre prochain ! Après "Or Noir" en 2013, "Or Noir 2" en 2014, "Le Bruit de mon âme" en 2015, "Okou Gnakouri" en 2016, "Dozo" en 2017, "Or Noir Part 3" en 2019, l'ennemi numéro 1 de Booba sortira "2.7.0" à la rentrée. Un album qui promet du lourd, à en croire les singles Goulag et NRV, et avec lequel Kaaris compte bien mettre le feu au rap game !