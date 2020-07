Da Uzi : son prochain album, la prison, l'album 100% Sevran... Le rappeur se confie (interview)

Le rappeur confirme avoir déjà "plein de morceaux" pour son prochain album

En promo pour son premier album Architecte, Da Uzi a accordé une interview exclusive à PRBK. Dans une époque où les stars du rap sont souvent très jeunes, voire mineures, il est lui en revanche plus près des 30 ans que des 20 ans. Celui qui fait partie des rappeurs de la bande-originale de la série Validé de Franck Gastambide sur Canal+ a d'abord expliqué pourquoi il a mis du temps avant de sortir ce premier opus : "Il fallait que j'ai ma petite vie, pour pouvoir avoir autant de choses à dire" et "j'ai pas eu d'opportunités aussi avant" mais "vaut mieux tard que jamais". Comment il voit le succès de ceux qui sont beaucoup plus jeunes que lui ? "Ils ont de la chance ! Ils ont du réseau" a-t-il lâché en riant. Quant à son deuxième album, "ben ouais" il est préparation, a-t-il révélé. "Faut enchaîner" a déclaré Da Uzi : "J'ai fait plein de morceaux déjà".

L'album 100% Sevran : "On boycotte personne"

Et concernant l'album 100% Sevran, est-ce un rêve ou une réalité ? "Il est en préparation" a-t-il assuré, "il devrait arriver, il y a pas de date encore". Un projet "pour donner la lumière aux jeunes de Sevran". Et quand on évoque Kaaris, Da Uzi réagit : "Il n'y a pas que des Da Uzi et Kaaris dans la vie". Et il a démenti avoir boycotté Kaaris de l'album 100% Sevran : "On boycotte personne". En plus, "on a des bons rapports, il a posé dans ma mixtape Mexico et j'ai posé dans Or noir partie 3". Aucune tension en vue !

"J'ai fait mes bêtises" : Da Uzi revient sur son passage en prison

Est-ce que Da Uzi avait d'autres plans avant de devenir artiste ? "Je voulais juste avoir des sous, je te mens pas" a-t-il confié, mais la musique "j'aime ça" et "je crois que j'ai un petit talent". Pourtant, il a failli ne pas faire carrière dans la chanson à cause de son passage en prison. "J'ai fait mes bêtises" a-t-il reconnu : "A partir du moment où je suis allé en prison je savais, ça m'a fermé beaucoup de portes dans ma vie" mais "ça fait partie de mon parcours, aujourd'hui ça me bloque pas". Et "si ça se trouve des gens ne feront pas mes erreurs si je le dis bien" a même ajouté celui qui a pris une belle revanche sur la vie. Le secret de Da Uzi ? Etre bien entouré et "croire en soi".

