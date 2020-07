Beyoncé, Aya Nakamura, Hanouna, PNL, Naruto... Best of des sosies ratés grâce à... Kaaris et Sevran

Pendant que Da Uzi, Kalash Criminel, 13 Block, Imen Es, Maes ou encore Ninho se réunissent pour un album consacré 100% à Sevran, sans Kaaris, celui-ci faisait son grand retour en solo avec son titre Goulag qui rencontre un véritable succès. Le clip signe le meilleur démarrage de sa carrière et explose les vues avec 2,8 millions de streams en une semaine. De quoi prouver une fois de plus que "Kaaris a mis la lumière sur Sevran" et qu'il n'a besoin de personne.

"si Kaaris n'avait pas mis la lumière sur Sevran", le même délirant

N'en déplaise à Booba, les internautes ont alors encensé son ennemi et ont imaginé ce à quoi ressemblerait Sevran sans Kaaris... avant que ça ne dégénère. Les internautes se sont alors amusés avec le meme "si Kaaris n'avait pas mis la lumière sur Sevran" et sont partis à la recherches des sosies "ratés" des plus grandes stars. Mario Balotelli, Drake, Kanye West, Neymar, Suarez, Lionel Messi, Cyril Hanouna, Aya Nakamura, Kim Kardashian, Fianso... Personne n'y échappe, pas même les sportifs, les stars de la chanson, ni même les hommes politiques. Les sosies de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron vont d'ailleurs bien vous faire rire, mais pas autant que le sosie "raté" de Kim Kardashian !

Purebreak a fait une petite sélection, spécialement pour vous :