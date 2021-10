ZEvent 2021 : ZeratoR annonce les dates, les streamers participants et une grosse surprise

L'événement caritatif de l'année est de retour. Ce jeudi 14 octobre 2021, le streamer ZeratoR a en effet profité de son compte Twitter pour annoncer officiellement la 6ème édition du ZEvent qui sera cette fois-ci mise en place au profit de l'organisation Action Contre La Faim.

C'est quoi le ZEvent ?

Ce n'est autre qu'un marathon caritatif organisé sur la plateforme Twitch. Pendant plusieurs jours, de nombreux influenceurs se succèdent ainsi en live pour y faire le show lors de parties de jeux vidéo ou autres afin de récolter un maximum de dons auprès de leurs différentes communautés. A titre d'exemple, c'est l'incroyable somme de 5 724 377€ qui a été acquise en 2020 en faveur de Amnesty International.

Quand sera organisé le ZEvent 2021 ?

ZeratoR l'a donc annoncé, cette nouvelle édition sera cette fois-ci organisée les 29-30-31 octobre 2021. Autrement dit, dans tout pile deux semaines. Un délai assez court ? Oui, mais il faut dire que Twitch a récemment été victime d'un grand piratage (qui a notamment dévoilé les salaires des streamers), ce qui a potentiellement dû retarder cette annonce et obliger l'organisateur et son équipe à évaluer la situation afin d'éviter le moindre risque. Ouverture à 18h le vendredi, clôture à 00h00 le dimanche.

Qui sera présent au ZEvent 2021 ?

Ce sont 52 streamers qui seront chargés de faire le spectacle cette année (voir liste ci-dessous). Et sans surprise, on y retrouvera des habitués comme Domingo, Maghla, Antoine Daniel, Jeel, Mister MV ou encore Deujna, mais également des petits nouveaux comme Michou et Inoxtag. Et si la présence de ces derniers pourrait en surprendre certains (ils sont plus YouTubeurs que Streamers), l'importance de leur fan-base devrait logiquement s'avérer bénéfique pour l'événement (et l'ambiance). A noter la nouvelle absence potentielle de Squeezie après celle de l'an passé.

A quoi peut-on s'attendre au ZEvent 2021 ?

Cette année, ZeratoR et son équipe ont décidé d'innover un peu. Ainsi, après une édition 2020 très spéciale liée aux conditions sanitaires de l'époque (poke le Covid-19), cette nouvelle édition permettra cette fois-ci de réunir le public d'une façon réjouissante. Au programme ? Le 28 octobre, le ZEvent débutera tout simplement par un concert organisé à Montpellier qui réunira sur scène PV Nova, LEJ, Kikesa, Fianso et LittleBigWhale. Par ailleurs, s'il sera donc possible d'assister à ce concert sur place une fois que la billetterie sera ouverte, sachez que cet événement musical sera bien évidemment retransmis en live sur Twitch pour tout le reste de la France.