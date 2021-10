Twitch : fuite des salaires des streamers, ZeratoR confirme mais contextualise les chiffres

Que fait ZeratoR avec son salaire ?

En parlant de choc potentiel au sein du grand public, Adrien Nougaret a de son côté souhaité désamorcer le moindre malaise ou sous-entendu : il assume parfaitement de gagner aussi bien sa vie et n'a "pas du tout honte de ce chiffre". A l'instar des vidéastes sur YouTube, animer des lives sur Twitch est désormais un véritable métier et il est particulièrement fier d'en être là aujourd'hui, "J'ai dédié les 10 dernières années de ma vie au streaming et je n'ai toujours eu qu'un seul but : Réaliser ce qui me plait tout en gagnant ma vie. J'ai la chance que ce soit possible, mais c'est un métier complexe et fluctuant".

Puis, le streamer l'a ensuite rappelé afin de faire taire les mauvaises langues, les sommes gagnées grâce à Twitch ne sont dans tous les cas pas celles qui atterrissent réellement sur son compte en banque. Au contraire, si son salaire est suffisamment confortable pour se faire plaisir et devenir propriétaire, il privilégie avant tout l'évolution de sa carrière en imaginant toujours de nouveaux projets, "Twitch ne se limite pas à stream dans une pièce tout seul. (...) Je l'ai beaucoup fait et le fait encore (...) mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas et j'aime bien créer des conneries car c'est surtout ce qui me plait dans mon métier. A ce titre, pour vous donner des fourchettes, dites vous par exemple qu'une ZLAN [compétition multigaming, ndlr] coute plus de 400 000€, qu'une TMCUP [TrackMania Cup, autre tournoi gaming, ndlr] en coute plus de 500 000€ et que même si ces événements se financent aussi grâce au sponsoring (et parfois billetterie pour la TMCUP) je mets souvent de l'argent de ZTPROD pour ajouter des conneries ou stabiliser financièrement l'événement (et payer les gens !)".